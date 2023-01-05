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وزير الصحة الألماني يعرب عن قلقه من انتشار متحور كورونا الجديد

وزير الصحة الألماني يعرب عن قلقه من انتشار متحور كورونا الجديد
5 يناير 2023 09:29

أعرب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن قلقه إزاء المتحور الجديد "إكس بي بي 1.5" من فيروس كورونا، الذي تم اكتشافه في أكتوبر الماضي.
وكتب لاوترباخ في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم الخميس: "نأمل أن نتجاوز الشتاء قبل أن ينتشر مثل هذا المتحور هنا أيضا"، مشيرا إلى انتشاره في شمال شرق الولايات المتحدة. وقال إن هذا المتحور مسؤول عن زيادة حالات  دخول المستشفيات في تلك المنطقة. وأضاف لاوترباخ:"نحن نراقب ما إذا كان "إكس بي بي 1.5"موجودا هنا في ألمانيا ومدى قوته".
وقدرت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن هذا المتحور يمثل نحو 40.5% من كل الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة في الأسبوع الذي سبق نهاية العام. كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء المتحور الجديد.

وقالت ماريا فان كيركوف، المتخصصة في فيروس كوفيد19- بمنظمة الصحة العالمية في جنيف يوم الأربعاء إن المتحور الذي تم اكتشافه في أكتوبر ينتقل بسهولة أكبر من أي من السلالات المتحورة المعروفة سابقا. ووفقا للتحاليل الجينية المتوفرة للفيروس، فإنه ينتشر بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وأوروبا وقد تم اكتشافه بالفعل في 29 دولة. وهو ينتمي إلى مجموعة فرعية من المتحور أوميكرون، والذي ينتشر منذ نهاية عام 2021.
وقالت فان كيركوف إنه يتم حاليا إجراء تحليل للمخاطر وسيتم نشره قريبا.

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