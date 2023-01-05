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النواب الأميركيون يفشلون لليوم الثاني في انتخاب رئيس لمجلسهم

مجلس النواب الأميركي (أرشيفية)
5 يناير 2023 08:22

أرجأ مجلس النواب الأميركي الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، إلى ظهر الخميس جلسة انتخاب رئيس له بعد ثلاث جولات اقتراع جديدة فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشّحها كيفن مكارثي رئيساً للمجلس.
وعلى غرار جولات الاقتراع الثلاث العقيمة التي جرت الثلاثاء، أدلى النوّاب بأصواتهم في ثلاث جولات اقتراع جديدة جرت الأربعاء لكنّها باءت كلّها بالفشل إذ لم يتمكّن مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع حوالى 20 نائباً جمهورياً من مؤيّدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفاً لنانسي بيلوسي إذ إنّ هؤلاء ظلّوا على رأيهم بأنّه معتدل أكثر ممّا ينبغي.
ومساء الأربعاء اتّفق النواب على رفع جلسة انتخاب رئيس المجلس حتى ظهر الخميس (الساعة 17:00 ت غ).
ويتطلّب انتخاب رئيس مجلس النواب، ثالث أهم شخصية في السياسة الأميركية بعد الرئيس ونائب الرئيس، غالبية من 218 صوتاً. وخلال جولات التصويت الستّ لم يتمكّن مكارثي من تجاوز عتبة الـ203 أصوات.
ومن المفترض أن يواصل النواب التصويت إلى حين انتخاب رئيس لمجلسهم. وهذا الأمر يمكن أن يستغرق ساعات أو أسابيع: ففي العام 1859 لم يتّفق أعضاء الكونجرس على رئيس إلا بعد شهرين و133 جولة تصويت.

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المصدر: وكالات
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