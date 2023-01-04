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الإمارات تدعو مجلـس الأمن إلى اجتماع طارئ حول المسجد الأقصى

الإمارات تدعو مجلـس الأمن إلى اجتماع طارئ حول المسجد الأقصى
5 يناير 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن التطورات التي شهدها المسجد الأقصى المبارك عقب اقتحام وزير إسرائيلي لباحة المسجد أمس الأول. ونشر الحساب الرسمي لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة على تويتر تغريدة قال فيها: «دعت دولة الإمارات والصين  مجلس الأمن إلى عقد اجتماع طارئ، بشأن التطورات التي شهدها المسجد الأقصى المبارك مؤخراً». وأمس الأول، أدانت الإمارات بشدة اقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية من القوات الإسرائيلية. وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، وعلى احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى. ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مشددةً على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الإمارات
المسجد الأقصى
مجلس الأمن
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