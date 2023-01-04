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«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات «البرلماني العربي»

وفد الشعبة البرلمانية (من المصدر)
5 يناير 2023 00:56

القاهرة (الاتحاد)

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شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات الدورة الـ 29 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي واجتماعات اللجان الخاصة، واجتماع الفريق القانوني، ولجنة جائزة التميز البرلماني العربي، التي انطلقت أمس، بالعاصمة المصرية القاهرة وتستمر 3 أيام. يضم الوفد كلاً من ناعمة عبد الرحمن المنصوري، وعائشة راشد ليتيم.وناقش الاجتماع العاشر للجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في اجتماعها أمس، عدداً من الموضوعات المهمة تضمنت مذكرة الأمانة العامة للاتحاد حول دراسة اقتراحات تعديل الميثاق والنظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي، في ظل المتغيرات التي حدثت خلال الفترة السابقة.
كما بحث الاجتماع تقارير اللجان الخاصة، واستراتيجية الاتحاد للأعوام 2023 - 2026، ومشروع الموازنة لعام 2023، ومشروع جدول أعمال المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي.

الشعبة البرلمانية
البرلماني العربي
المجلس الوطني الاتحادي
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