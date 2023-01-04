الخميس 5 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تظاهرة في بغداد احتجاجاً على انخفاض قيمة العملة

قوات الأمن العراقية تقف في حراسة أثناء احتجاج قرب البنك المركزي (رويترز)
5 يناير 2023 00:57

هدى جاسم (بغداد)

نظم عشرات العراقيين وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي أمس، لمطالبة الحكومة بالتدخل من أجل تنظيم سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.
وارتفع سعر الصرف في السوق السوداء لمستوى قياسي بلغ 158 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما أبقت السلطات على سعر الصرف في البنك المركزي عند 146 ألف دينار لكل 100 دولار.
وتسببت تقلبات الأسعار وانخفاض قيمة العملة في حدوث موجات من التضخم. واعتبر الخبير الاقتصادي العراقي كوفيند شرواني أن أحد أسباب نقص العملة هو العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على عدد من البنوك العراقية التي كانت تسهم بحصة كبيرة في بيع العملة.
وأضاف شرواني «السبب الأول هو صدور عقوبات من وزارة الخزانة الأميركية على عدد من المصارف العراقية كانت تستأثر بحصة كبيرة من نافذة بيع العملة، الأمر الثاني البنك المركزي العراقي استحدث منصة إلكترونية للتقديم من قبل المصارف ومكاتب الصيرفة للتقديم على طلبات شراء العملة، وهذه المنصة فيها اشتراطات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفدرالي، يبدو أن المصارف العراقية أصبحت تتأخر في تلبية هذه الاشتراطات التي تطلبها المنصة الإلكترونية، الأمر الثالث وجود مضاربات في الأسواق من قبل بعض التجار الذين يحتكرون العملة ويخزنونها إلى فترات أخرى».
وفي سياق آخر، استدعت محكمة عراقية أمس، وزير العدل ومسؤولًا آخر في الوزارة على خلفية «تعطيل تحقيق في قضية فساد محتملة»، متعلقة بتوفير الطعام للسجون، بعد امتناعهما عن توفير مستندات، كما أفاد بيان صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية الحكومية.

أخبار ذات صلة
«الجواهر الأربعة» مرشحون للتألق في «الخليجية»
«مدن عريقة» تكسر احتكار «العواصم» لكأس الخليج

شبهات فساد
كانت هيئة النزاهة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد، فتحت مطلع ديسمبر تحقيقاً «عن المعلومات الخاصة بشبهات فساد في ملف إطعام السجناء»، و«ورداءة الأطعمة المقدمة» وبشأن الكميات غير الكافية التي يجري تزويدها رغم دفع المستحقات المالية، كما ورد في بيانات رسمية. وأفاد بيان هيئة النزاهة عن «صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير العدل الحالي ومُدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة من قبل محكمة مختصة في قضايا الفساد، وذلك لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما ولامتناعهما عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة». وكان رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون قد قال في مؤتمر صحافي أمس الأول، إن «تلك المستندات المطلوبة تدين متهمين»، متهماً الوزير بـ«استخدام سلطته في تعطيل عمل هيئة النزاهة».

العراق
بغداد
الدولار الأميركي
وزارة الخزانة الأميركية
آخر الأخبار
ابتكار مذهل.. عصابة رأس لنوم أسرع لمن يعانون من الأرق
دنيا
ابتكار مذهل.. عصابة رأس لنوم أسرع لمن يعانون من الأرق
اليوم 16:20
أول لقاح في العالم لحماية النحل
دنيا
أول لقاح في العالم لحماية النحل
اليوم 16:47
حمدة القبيسي بـ «ألوان» أكاديمية ياس في الـ «فورمولا 4»
الرياضي
حمدة القبيسي بـ «ألوان» أكاديمية ياس في الـ «فورمولا 4»
اليوم 16:45
«الجواهر الأربعة» مرشحون للتألق في «الخليجية»
الرياضي
«الجواهر الأربعة» مرشحون للتألق في «الخليجية»
اليوم 16:30
شواطئ وملاعب دبي ملتقى أبطال العالم في يناير
الرياضي
شواطئ وملاعب دبي ملتقى أبطال العالم في يناير
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©