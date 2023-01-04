استهداف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا

دمشق (الاتحاد)

استهدف صاروخان أمس، قوات التحالف الدولي في شرق سوريا، من دون أن يوقعا خسائر، وفق ما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي «سنتكوم». وأورد الجيش الأميركي في بيان: «استهدف صاروخان قوات التحالف في موقع دعم تتخذه داخل حقل كونيكو للغاز قرابة الساعة التاسعة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي». وأضاف البيان: «لم يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار في القاعدة أو في ممتلكات التحالف». ويقع حقل «غاز كونيكو» في منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في ريف دير الزور الشرقي، ويضم قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن. وأورد البيان أن «قوات سوريا الديمقراطية زارت موقع إطلاق الصواريخ، وعثرت على صاروخ ثالث لم يتم إطلاقه».