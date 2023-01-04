ليبيا.. لقاء مرتقب بين المشري وصالح في القاهرة

حسن الورفلي (بنغازي)

تحتضن العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، اجتماعاً بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، لمناقشة عدد من الملفات الهامة وفي مقدمتها «القاعدة الدستورية» والمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك بدعوة من اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي، بحسب ما أكده مصدر دبلوماسي مصري لـ«الاتحاد».

ووصل رئيسا البرلمان والأعلى للدولة إلى العاصمة المصرية، أمس، وعقدا مشاورات بشكل منفصل مع المسؤولين المصريين في اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، وذلك استعداداً للاجتماعات التي تنطلق اليوم في أحد فنادق القاهرة الكبرى. وأشار المصدر المصري إلى أن الاجتماعات التي ترعاها البعثة الأممية لدى ليبيا تهدف للاتفاق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، مرجحاً استئناف اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي في العاصمة المصرية خلال أيام، لافتاً إلى أن الجانب المصري يسعى لتقريب وجهات النظر في ليبيا ومعالجة حالة الانسداد السياسي والدفع نحو التوافق على سبل إجراء العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن. وتعاني ليبيا من انسداد سياسي عقب تعليق مجلس الدولة لمشاوراته مع مجلس النواب نتيجة إصدار قانون باستحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي، وتخطط ألمانيا لاحتضان اجتماع دولي حول حوار ليبيا «برلين 3» لوضع خريطة طريق جديدة لحل الأزمة تدفع نحو إجراء الانتخابات وفق جدول زمني محدد.