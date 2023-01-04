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تويتر تلغي حظر الإعلانات السياسية

تويتر تلغي حظر الإعلانات السياسية
5 يناير 2023 00:16

قالت إيلا إروين، رئيسة قسم الثقة والأمان في تويتر، لرويترز اليوم الأربعاء إن منصة التواصل الاجتماعي ستلغي الحظر الذي فرضته في 2019 على الإعلانات السياسية، في الوقت الذي تسعى فيه الشركة المملوكة لإيلون ماسك إلى تعزيز العائدات.
وكانت الشركة قد نشرت تغريدة أمس الثلاثاء تقول فيها إنها ستخفف من سياستها الإعلانية بشأن "الإعلانات المستندة لقضية" في الولايات المتحدة وستوائم سياستها الإعلانية مع سياسات التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى.
ويجعل التغيير سياسات تويتر أقرب إلى منصات فيسبوك التابعة لشركة ميتا ويوتيوب التابعة لشركة الفابت التي تسمح بالإعلانات السياسية. وما زال تطبيق الفيديو الصيني تيك توك يحظر الإعلانات السياسية.
وجاء في تغريدة شركة التواصل الاجتماعي "نعتقد أن الإعلان القائم على القضية يمكن أن يسهل المحادثات العامة حول الموضوعات المهمة".
وقالت رئيسة قسم الثقة والأمان في تويتر في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الإعلانات المستندة إلى القضايا التي سيتم السماح بها على تويتر تشمل الإعلانات التي تقوم بالتثقيف أو تعزيز الوعي بقضايا مثل تسجيل الناخبين أو تغير المناخ أو البرامج الحكومية مثل تعداد السكان.

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المصدر: وكالات
موقع تويتر
تويتر
إيلون ماسك
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