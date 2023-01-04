أنقرة: تطبيع العلاقات مع القاهرة سيتسارع وتبادل السفراء ممكن

أنقرة (الاتحاد)

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا سيتسارع، مؤكداً على إمكانية تعيين سفراء لدى الدولتين، حسبما نقلت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية.

وأوضح قالن أن «المصافحة التي جرت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، على هامش مشاركتهما في افتتاح مونديال قطر كانت جزءاً مهماً لمساعٍ دامت لمدة عام ونصف»، لافتاً إلى إمكانية الإقدام على خطوات أخرى على صعيد الزعماء.

وأشار متحدث الرئاسة التركية إلى استمرار المشاورات على الصعيد الوزاري بين تركيا ومصر.

وأضاف أن تركيا أطلقت خلال العام المنصرم 2022 عمليات تطبيع العلاقات مع عدد من دول الإقليم بهدف إزالة المشاكل العالقة.