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تونس.. «اتحاد الشغل» يبدأ مشاورات لإطلاق مبادرة إنقاذ

تونس.. «اتحاد الشغل» يبدأ مشاورات لإطلاق مبادرة إنقاذ
5 يناير 2023 00:56

تونس (الاتحاد)

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قال نقابيون في الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى المنظمات النقابية في تونس، إن المنظمة بصدد التشاور لإطلاق مبادرة إنقاذ في ظل أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد. 
وأفاد قياديون في الاتحاد أمس، إن الاتحاد بدأ مشاورات مع عدة أطراف لبلورة المبادرة. بدوره، حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أمس، من أن سنة 2023 ستكون «صعبة» في إطار من ضعف النمو وارتفاع التضخم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي على قرض. وقال العباسي خلال مؤتمر صحافي إنه «في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2023 فإن الوضع سيكون صعباً جداً على البلاد».

تونس
الإمارات
اتحاد الشغل
صندوق النقد الدولي
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