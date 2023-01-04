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5 قتلى بهجوم استهدف مركزاً للإسعافات الأولية في مالي

5 قتلى بهجوم استهدف مركزاً للإسعافات الأولية في مالي
5 يناير 2023 00:56

باماكو (وكالات) 

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أعلنت السلطات المالية سقوط 5 قتلى، هم عنصرا إطفاء وثلاثة مدنيين، في هجوم مسلّح استهدف مركزاً للإسعافات الأولية في ماركاكونغو في جنوب شرق البلاد.
وقالت وزارة الأمن والحماية المدنية في بيان إنّه «ليلة الثاني إلى الثالث من يناير، تعرّض مركز للإسعاف المروري تابع للحماية المدنية في ماركاكونغو، على الطريق بين باماكو وسيغو، لهجوم من قبل مسلّحين مجهولين».
ونقل البيان عن نائب المدير العام للحماية المدنية دراماني ديالو قوله إنّ الهجوم أسفر عن سقوط 5 قتلى، هم ثلاثة مدنيين وعنصرا إطفاء، وجريح واحد.
وأكّد البيان أنّ «قوات الدفاع والأمن تتّخذ كلّ الإجراءات للبحث عن مرتكبي هذا العمل الدنيء وتحديد هوياتهم واعتقالهم حتى يحاسبوا على أفعالهم».
وتندر الهجمات في المنطقة التي وقع فيها هذا الهجوم، لكنّ مالي، الدولة الحبيسة في منطقة الساحل، تشهد منذ عقد من الزمن تمرّداً إرهابياً امتدّ إلى جارتيها النيجر وبوركينا فاسو.  

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الجيش المالي
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