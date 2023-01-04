روسيا تدشن صواريخ جديدة لـ «ردع التهديدات»

عواصم (وكالات)

أعلنت روسيا، أمس، بدء الفرقاطة الروسية «الأميرال جورشكوف» التي تحمل منظومة صواريخ «تسيركون» الفرط صوتية تدريبات في المحيطين الأطلسي والهندي والبحر المتوسط لـ«ردع التهديدات»، بالتزامن مع إعلان كييف بدء نقل منظومة الـ«باتريوت» الأميركية إلى أوكرانيا. وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو بدخول الفرقاطة «الأدميرال جورشكوف» المزودة بصواريخ «تسركون» للخدمة العسكرية.

وقال، إن «الأسلحة القوية التي تحملها الفرقاطة الأدميرال جورشكوف تحمي روسيا من التهديدات الخارجية».

ووصف بوتين دخول الفرقاطة للخدمة العسكرية بـ«الحدث المهم»، مشدداً على أن بلاده ستواصل تطوير القدرات القتالية للقوات المسلحة وإنتاج «أسلحة واعدة».

وأوضح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في كلمة له أن الفرقاطة المزودة بصواريخ «تسيركون»، فرط الصوتية تنفذ مهمة بحرية في المحيطين الأطلسي والهندي، وكذلك البحر المتوسط.

وأشار إلى أن الجهود الرئيسة لطاقم الفرقاطة ستتركز على ردع التهديدات التي تواجهها روسيا، إضافة إلى الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بالتعاون مع الدول الصديقة.

وذكر شويجو أنه «سيتم خلال التمارين التي ستجريها الفرقاطة تدريب طاقمها على استخدام الأسلحة فرط الصوتية والصواريخ المجنّحة بعيدة المدّة في الظروف المختلفة»، لافتاً إلى أن صواريخ «تسيركون» قادرة على مواجهة أي نظام دفاع صاروخي.

و«الأميرال جورشكوف» هي أول سفينة بُنيت ضمن مشروع روسي معني ببناء فرقاطات لتدمير السفن الحربية والغواصات والقافلات البحرية ومجموعات الإنزال البحري وتأمين ملاحة السفن المدنية في مختلف مناطق المحيط العالمي.

وفي ما يتعلق بصواريخ «تسيركون» الروسية الفرط الصوتية فإن سرعتها تصل إلى 9 أضعاف سرعة الصوت، ومداها إلى ألف كيلومتر ويمكن إطلاقها من الجو والبر، والبحر من السفن والغواصات، كما يمكن تزويدها برؤوس حربية مختلفة بما فيها النووية.

وتأتي التحركات الروسية، بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أمس، بدء نقل أنظمة «باتريوت» الأميركية إلى أوكرانيا. وقال «نحن نقدّر بشدة هذه الخطوة الأميركية ونتوقع نشر باتريوت بأسرع وقت، وقد بدأت الاستعدادات لنقل هذه المنظومة».

وقال كوليبا في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأوكرانية إن «الرئيس فولوديمير زيلينسكي والفريق الدبلوماسي يعملون بشكل مكثف على حلول جديدة لتزويد أوكرانيا بأنواع مختلفة من الأسلحة الغربية الحديثة، لا سيما الدبابات والمركبات المدرعة الأخرى.