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أوكرانيا تسرع عمليات تفتيش السفن في إطار اتفاق الحبوب

أوكرانيا تسرع عمليات تفتيش السفن في إطار اتفاق الحبوب
5 يناير 2023 00:56

مييف (وكالات)

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قال مسؤول أوكراني كبير، أمس، إن جهود بلاده لزيادة الصادرات بموجب اتفاق مع روسيا لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود تركز حالياً على تسريع عمليات تفتيش السفن وليس إضافة المزيد من الموانئ للمبادرة.
وصدرت أوكرانيا نحو 7 ملايين طن من المنتجات الزراعية في سبتمبر وأكتوبر و6 ملايين طن في نوفمبر، ولكن الشحنات تضاءلت بشدة إلى أقل من 4 ملايين طن في ديسمبر، وتعزو كييف هذا التضاؤل إلى إبطاء عمليات التفتيش.
وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، إن من غير المتوقع حالياً وصول سفن جديدة إلى أوكرانيا من أجل تحميلها.
وذكرت أن 94 سفينة تنتظر التفتيش في مضيق البوسفور من بينها 69 سفينة فارغة في انتظار تحميلها و25 سفينة محملة بالمنتجات الزراعية بالفعل. وأضافت الوزارة أن السفن تنتظر أكثر من شهر في المتوسط.

أوكرانيا
الحبوب
روسيا
البحر الأسود
الموانئ
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