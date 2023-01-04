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بريطانيا.. سوناك يتعهد بسن  قوانين لمواجهة تدفق المهاجرين

بريطانيا.. سوناك يتعهد بسن  قوانين لمواجهة تدفق المهاجرين
5 يناير 2023 00:56

لندن (وكالات)

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تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس، بأن تسن حكومته قوانين من شأنها مواجهة تدفق المهاجرين والهجرة غير النظامية.
وقال خلال خطاب متلفز بشأن أولوياته في العام الجديد: إن «الحكومة ستعكس دائماً أولويات الناس»، وتعهد بإيجاد حلول للقضايا الاقتصادية والصحية بالإضافة إلى مشاكل الهجرة غير النظامية.
وتطرق إلى التحديات التي يواجهها البريطانيون، وقال إن حكومته ستعمل على تحسين الاقتصاد، وتقليل فترات انتظار الحصول على الرعاية الصحية عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إضافة إلى معالجة مشكلة قوارب الهجرة.
وأوضح سوناك أن خفض التضخم إلى النصف وتعزيز النمو الاقتصادي وخفض الديون، إضافة إلى توفير وظائف جديدة في البلاد قضايا «من بين أولوياته».
وأشار إلى أن حكومته ستعمل على تخفيف الضرائب عن الطبقة العاملة في المملكة المتحدة.
وتابع: «يجب أن نتحلى بالشجاعة من أجل التغيير».

بريطانيا
ريشي سوناك
المهاجرين
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