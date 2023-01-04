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مجلس النواب الأميركي يفشل في اختيار رئيسه لمرة رابع

مجلس النواب الأميركي يفشل في اختيار رئيسه لمرة رابع
4 يناير 2023 23:02

فشل النواب الأميركيون الأربعاء في انتخاب رئيس لهم بعد تصويت رابع، في سيناريو غير مسبوق منذ 100 عام.

وحال الخلاف السائد بين الجمهوريين حاليا من دون وصول المرشح الأوفر حظا كيفن مكارثي إلى منصب رئيس أعلى هيئة تشريعية في واشنطن، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه.

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المصدر: وكالات
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