الصحة العالمية: بيانات الصين لا تعكس الموجة الوبائية الحالية
ألمانيا تدرس الوضع "عن كثب" بشأن دخول الوافدين من الصين
4 يناير 2023 22:53
انتقدت منظمة الصحة العالمية الأربعاء تعريف الصين الجديد "الضيق للغاية" للوفاة الناجمة عن كوفيد، مؤكدة أن الإحصائيات لا تنسجم مع عودة انتشار الوباء في البلاد. وقال المسؤول عن إدارة حالات الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية مايكل راين في مؤتمر صحافي في جنيف "نعتقد أن الأرقام الحالية التي تنشرها الصين لا تعكس حقيقة تأثير المرض فيما يتعلق بالاستشفاء ودخول العناية المركزة وخاصة الوفيات". تشهد الصين حالياً أسوأ موجة وبائية بعد أن رفعت السلطات بشكل مفاجئ، في مطلع ديسمبر، معظم التدابير الصحية الصارمة لمكافحة كوفيد-19. ورغم هذه الموجة غير المسبوقة، أبلغت الدولة عن عدد طفيف من الوفيات المرتبطة بكوفيد بعد تغيير مثير للجدل في منهجية حساب الحالات. تحتسب الصين وفيات كوفيد فقط للحالات التي توفي فيها أشخاص جراء وفاتهم من مشاكل في التنفس بعدما تثبت الفحوص إصابتهم بالفيروس.