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ماكرون لزيلنسكي: فرنسا ستسلم أوكرانيا دبابات قتالية خفيفة

ماكرون يشيد بجهود البابا السابق بنديكتوس في سبيل "عالم أكثر أخوّة"
4 يناير 2023 21:43

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء لنظيره فولوديمير زيلينسكي إن فرنسا ستسلّم أوكرانيا "دبابات قتالية خفيفة"، وفق الإليزيه.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية "أن الرئيس سعى إلى زيادة هذه" المساعدة العسكرية المقدمة لكييف "بالموافقة على تسليم دبابات قتالية خفيفة من طراز AMX-10 RC" مشيرة بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعة بين الرئيسين إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تزوّد فيها القوات الأوكرانية دبابات ذات تصميم غربي".

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المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
فرنسا
أوكرانيا
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