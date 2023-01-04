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بوتين يشرف عبر الفيديو على انطلاق سفينة مدمرة

بوتين يشرف عبر الفيديو على انطلاق سفينة مدمرة
4 يناير 2023 17:36

أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو الأربعاء على انطلاق سفينة حربية مزودة بصواريخ جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت في مهمة في المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
وقال بوتين خلال الحفل الذي حضره برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو من مكان غير محدد وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية "أنا واثق من أن مثل هذه الأسلحة القوية ستحمي روسيا بشكل فعال من التهديدات الخارجية وتساعد على الدفاع عن المصالح الوطنية".
وقال شويغو إن "طاقم السفينة سيتدرب على نشر أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ عابرة بعيدة المدى".
وأشار إلى أن صواريخ زيركون الفرط صوتية "قادرة على التغلب على أي نظام دفاع جوي حالي أو مستقبلي"، ويمكنها تنفيذ "ضربات قوية ودقيقة في البحر والبر".

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المصدر: وكالات
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فلاديمير بوتين
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