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بايدن يعتني بصورته كباني جسور حقيقية وسياسية

الرئيس الأميركي جو بايدن
4 يناير 2023 17:32

في حين يعاني الحزب الجمهوري من انقسامات، يعتني الرئيس الأميركي جو بايدن بصورته كبنّاء، قادر على مدّ جسور حقيقية وسياسية، مبقياً التشويق بشأن ترشّحه لولاية رئاسية ثانية.

يتوجّه بايدن، الأربعاء، إلى ولاية كنتاكي الواقعة في الوسط الشرقي للبلاد والتي تصوّت لليمين في الانتخابات الرئاسية منذ عام 2000، للتباهي بمشروع ضخم يموّله قانون بنى تحتية مهمّ قدّمه الرئيس وحصد بعض أصوات الجمهوريين في الكونغرس.

وستخصص الإدارة الفدرالية أكثر من 1,6 مليار دولار لتوسيع جسر قديم ومستخدم كثيراً يربط بين كنتاكي وولاية أوهايو المجاورة.

ويشكل ذلك استعارة ملائمة جداً لبايدن الذي وعد بترميم البنى التحتية المتهالكة في أول قوة اقتصادية في العالم وكذلك بإعادة تأسيس الحوار بين المعسكر الديمقراطي والحزب الجمهوري، الذي كان شبه معدوم في عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، الثلاثاء، إن مشروع مدّ الجسور هذا «يُظهر أننا بإمكاننا إنجاز أمور كبيرة للبلاد عندما نعمل معاً».

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المصدر: وكالات
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