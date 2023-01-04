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ألمانيا: بوتين يريد تدمير أوكرانيا

أوكرانيان يسيران أمام مبنى متضرر من القصف الروسي على كييف (رويترز)
4 يناير 2023 17:22

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهده لوقف الحرب في أوكرانيا، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن يفكر في شيء سوى تدمير البلد المجاور له.

وأضافت خلال مؤتمر في العاصمة البرتغالية لشبونة أن موقف بوتين هو السبب في «أهمية الاستمرار في إرسال الأسلحة حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها وحماية أرواح شعبها».

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المصدر: وكالات
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