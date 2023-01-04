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أوكرانيا: حان وقت إرسال قوات حفظ سلام إلى زابوريجيا

محطة زابوريجيا النووية
4 يناير 2023 17:20

قال رئيس الشركة الوطنية للطاقة النووية في أوكرانيا، إن بلاده تريد من الأمم المتحدة إرسال قوات حفظ سلام إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، دون حتى أن تبرم اتفاقاً مع روسيا لإقامة منطقة آمنة هناك.

وتطالب أوكرانيا بنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الموقع منذ سبتمبر. لكن هذه هي المرة الأولى التي يشير فيها علناً مسؤول أوكراني في مجال الطاقة النووية إلى وجوب نشر قوات حفظ السلام في غياب اتفاق لإقامة منطقة آمنة في المحطة التي سيطرت عليها روسيا بعد وقت قصير من بدء الهجوم على أوكرانيا يوم 24 فبراير.

وتعرضت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي أضخم محطات أوروبا، للقصف وانقطاع الكهرباء مراراً مما أثار مخاوف وقوع كارثة إشعاعية. وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات في القصف.

وكان رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يأمل في التوسط للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا حول منطقة آمنة في الموقع بحلول يناير.

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