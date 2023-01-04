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بوتين يتعهد بمواصلة تطوير القدرات القتالية

أرشيفية
4 يناير 2023 16:15

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، إن بلاده ستواصل تطوير القدرات القتالية للقوات المسلحة وإنتاج أسلحة واعدة، مؤكدا أن منظومة الصواريخ "تسيركون" قادرة على حماية أمن البلاد بشكل موثوق.

ويأتي حديث بوتين عن تعزيز بلاده لقدراتها القتالية، فيما يخوض الجيش الروسي عمليات عسكرية في أوكرانيا المجاورة منذ 24 من فبراير الماضي.

من جانبه، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن روسيا ستستخدم صواريخ "تسيركون" أثناء حملة فرقاطتها "الأميرال غورشكوف" في المحيطين الأطلسي والهندي والبحر المتوسط.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، طلب بوتين من رؤساء شركات تصنيع الأسلحة بذل قصارى جهدهم لضمان حصول الجيش الروسي على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي يحتاجها للقتال في أوكرانيا.

وقال بوتين، خلال زيارة لمركز "تولا" لتصنيع الأسلحة، إن العمليات الروسية في أوكرانيا تأتي في إطار جهد تاريخي لمواجهة ما أسماه "التأثير الزائد عن الحد للقوى الغربية على الشؤون العالمية".

 

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المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
روسيا وأوكرانيا
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