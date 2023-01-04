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35 قتيلاً جراء انفجارين بوسط الصومال

مقتل 30 شخصاً في الصومال جراء هجوم إرهابي
4 يناير 2023 16:11

قال مسؤول كبير بالشرطة لرويترز اليوم الأربعاء إن عدد قتلى هجوم بسيارتين ملغومتين في منطقة هيران بوسط الصومال ارتفع إلى 35، وذلك ارتفاعا من 15 قتيلا على الأقل أعلن عنهم في وقت سابق.

وقال محمد معلم آدم قائد مجموعة مسلحة محلية مرتبطة بالقوات الحكومية في محاس البلدة التي وقع فيها الهجوم إن "19 شخصا، بينهم عناصر في القوات الأمنية ومدنيون، قتلوا في التفجيرين".

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المصدر: وكالات
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