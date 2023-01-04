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رئيس الوزراء الياباني في جولة بدول مجموعة السبع

رئيس الحكومة اليابانية فوميو كيشيدا
4 يناير 2023 16:03

يبدأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأسبوع المقبل جولة في أوروبا ثم أميركا الشمالية، للقاء نظرائه في دول أخرى من مجموعة السبع التي تولت اليابان رئاستها هذا العام.

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، الأربعاء، أن كيشيدا سيتوجه أولاً إلى باريس في التاسع من يناير لقمة ثنائية.

ثم سيتوجه إلى روما في العاشر منه وإلى لندن في 11 وإلى أوتاوا عاصمة كندا في 12، قبل أن يجتمع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في 13 يناير في واشنطن.

أعلن كيشيدا، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي أن اللقاء مع بايدن سيكون «بالغ الأهمية»، قائلاً إنه يريد أن يؤكد لهذه المناسبة «تعزيز التحالف الأميركي الياباني».

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