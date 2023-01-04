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قتلى في انفجار سيارتين مفخختين وسط الصومال

من الصومال
4 يناير 2023 12:07

قُتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح في هجومين متزامنين بسيارتين مفخختين في بلدة وسط الصومال الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤولون أمنيون وشهود.

وقال مسؤول أمني"هاجم الإرهابيون بلدة محاس هذا الصباح مستخدمين مركبتين مفخختين. استهدفوا منطقة مدنية وتأكدنا من أن تسعة أشخاص، جميعهم مدنيون، قتلوا في الانفجارين".

ووقع الاعتداء في منطقة هيران وسط الصومال .

وقال قائد الشرطة في محاس إن "الإرهابيين لجأوا بعد هزيمتهم إلى استهداف المدنيين بشكل يائس، لكن ذلك لن يوقف رغبة الشعب في مواصلة هزيمتهم".

وأضاف "قتلوا مدنيين أبرياء في الانفجارين".

وذكر شهود بأن الانفجارين وقعا قرب مطعم على مقربة من مبنى لإدارة المنطقة في محاس.

 

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المصدر: وكالات
سيارة مفخخة
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