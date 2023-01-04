إرجاء جلسة انتخاب رئيس "النواب" الأميركي

أرجأ مجلس النواب الأميركي مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء جلسة انتخاب رئيس له بعد ثلاث جولات اقتراع فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشّحها كيفن مكارثي رئيساً للمجلس، في سابقة منذ مئة عام. وخلال جولات الاقتراع الثلاث المتتالية فشل مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع مجموعة من زملائه بانتخابه خلفاً لنانسي بيلوسي. وتعكس هذه النتيجة الخلافات في صفوف الجمهوريين الذين فازوا بالأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات منتصف الولاية التي أُجريت في نوفمبر. وفي ختام جولات الاقتراع الثلاث الفاشلة اتّفق النوّاب على إرجاء الجلسة حتى صباح الأربعاء لإتاحة الوقت لإجراء مفاوضات خلف الكواليس. ويحتاج انتخاب "رئيس مجلس النواب"، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأميركي بعد الرئيس ونائبه، أغلبية من 218 صوتاً. وهي عتبة لم يتمكن كيفن مكارثي من بلوغها خلال جولات التصويت الثلاث وبعد أن قرّر نحو عشرين نائباً من مؤيّدي ترامب عرقلة انتخابه. أخبار ذات صلة السيدة الأميركية الأولى تخضع لعملية جراحية خطاب المركزي الأميركي المتشدد يخفق في دعم الدولار

المصدر: آ ف ب