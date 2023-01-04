بايدن يستقبل رئيس الوزراء الياباني الأسبوع المقبل

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض يوم 13 يناير لمناقشة قضايا كوريا الشمالية وأوكرانيا والتوترات الصينية مع تايوان وحرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادي.
وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين سيناقشان "مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة وبرامج الصواريخ الباليستية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية)، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".
وذكرت صحيفة يوميوري اليومية اليابانية الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر حكومية يابانية لم تحددها أن كيشيدا يعتزم مناقشة السياسة الأمنية الجديدة لطوكيو، والتي شهدت الكشف في ديسمبرعن أكبر تعزيز عسكري لليابان منذ الحرب العالمية الثانية. وقال البيت الأبيض إن بايدن سيكرر دعمه الكامل لاستراتيجية الأمن القومي اليابانية التي أُعلنت مؤخرا.
وكان بايدن قد أشاد خلال زيارة لليابان في مايو بتصميم كيشيدا على تعزيز القدرات الدفاعية لبلاده.