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واشنطن: طلب إجراء فحص كوفيد للقادمين من الصين أساسه علمي

واشنطن: طلب إجراء فحص كوفيد للقادمين من الصين أساسه علمي
4 يناير 2023 01:30

قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إن شرط إبراز نتيجة اختبار سلبية بكوفيد للمسافرين القادمين من الصين لا يستند سوى إلى العلم بعد أن اشتكت بكين من الإجراءات التي اتخذها عدد من الدول.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحافيين "هذا نهج يعتمد فقط وحصريا على العلم".
وأضاف برايس أن الإجراءات تنطوي على "مخاوف بشأن الصحة العامة مبنية (على) ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في جمهورية الصين الشعبية ونقص بيانات التسلسل الجيني الوبائي والفيروسي الكافية والشفافة التي يتم الإبلاغ عنها من جمهورية الصين الشعبية".
وجدد برايس التأكيد على أن الولايات المتحدة مستعدة لتشارك لقاحاتها المضادة لكوفيد-19 مع الصين التي روّجت للقاحاتها كثيرًا في الخارج لكنّ خبراء دوليين يقولون إنها أقلّ فعاليةً.

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