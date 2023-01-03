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رفع أسعار الوقود في سوريا

رفع أسعار الوقود في سوريا
4 يناير 2023 00:55

دمشق (وكالات)

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رفعت الحكومة السورية، أمس، سعر لتر البنزين، وهي الزيادة الثانية خلال ثلاثة أسابيع، والتي تأتي وسط شح كبير في المشتقات النفطية. 
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، سعر بيع لتر البنزين أوكتان 95 بـ5750 ليرة سورية. 
وكانت الحكومة السورية حددت يوم 14 من شهر ديسمبر الماضي سعر البنزين أوكتان 95 بـ5300 ليرة سورية للتر بعد أن كان 4000 ليرة للتر. 
وقال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، إن «الاختناقات الأخيرة في المشتقات النفطية بطريقها إلى الانفراج في ظل تواتر وصول التوريدات وفق برنامج محدد، وبما يحسن تأمين الطلب على المادة»، مجدداً التأكيد على اللجان الوزارية وضع رؤى ومقترحات لمختلف القضايا الاقتصادية والخدمية وفق الإمكانات والموارد المتوافرة.

الحكومة السورية
أسعار الوقود
سوريا
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