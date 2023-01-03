رئيس تونس: سنتصدى لمحاولات ضرب السلم الاجتماعي

تونس (الاتحاد)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة استمرارية المرافق العمومية و«التصدي لكل من يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي بكل الوسائل»، مشدداً على أن لا أحد فوق القانون.

جاءت تصريحات الرئيس التونسي في اجتماعه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن التي بحث معها الوضع العام في البلاد، وتعطل سير عدد من المرافق العمومية.

وقال بيان للرئاسة التونسية إن «تعطل المرافق العمومية كان له الأثر الكبير على التونسيين».

وحذر سعيد من أن أجهزة الدولة «لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام كل من يحاول المساس بها».

وشدد على أن «الدولة بقدر حرصها على الحقوق والحريات، فهي حريصة أيضاً على تطبيق القانون والحفاظ على المؤسسات وحق التونسيين في الأمن والعيش الكريم».

إلى ذلك، أعلنت نقابة النقل في تونس، التابعة للاتحاد العام للشغل، أمس، تعليق الإضراب المفتوح الذّي بدأته شركة النقل الحكومية أمس الأول.

وذكرت النقابة في بيان أنها قررت استئناف عملها بشكل طبيعي وذلك «انطلاقاً من الحس الوطني ومراعاة لأبناء الشعب».

وأضاف البيان أن «التعليق يأتي أيضاً بعد الاتفاق على صرف علاوة مالية في موعد لا يتجاوز يوم 16 يناير الجاري».

ولفتت النقابة إلى أن بقية النقاط، مدرجة ضمن برقية الإضراب القطاعي المرتقب في يومي 25 و26 يناير الجاري.

وأمس الأول، شلّ إضراب لعمال شركة نقل تونس حركة النقل بالعاصمة، فيما تجمع مئات العمال بساحة الحكومة بـ«القصبة».