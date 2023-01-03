القيود الإيطالية لإنقاذ المهاجرين تدخل حيز التنفيذ

روما (وكالات)

أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» غير الحكومية أنها في طريقها لإنقاذ زورق مهاجرين، مبدية خشيتها من أن تنتهك بذلك القانون الجديد حول عمليات الإنقاذ في البحر الصادر عن الحكومة الإيطالية اليمينية المتشددة.

يأتي ذلك بعدما أبلغت سفينة منظمة «جيو بارنتس» أن 45 إلى 50 شخصاً بحاجة للمساعدة في البحر.

وذكرت المنظمة أنها تخشى من مواجهة مشاكل مع السلطات الإيطالية بشأن قانون جديد دخل حيز التنفيذ، أمس الأول، يهدف للحد من عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى الموانئ عبر الحد من عدد عمليات الإنقاذ التي يمكن أن تنفذها المنظمات غير الحكومية في رحلة بحرية واحدة. وأضافت «أطباء بلا حدود» أن عمليات الإنقاذ تتطلب موافقة روما التي يمكنها أن تأمر لاحقاً المنظمات غير الحكومية بعدم إنقاذ مهاجرين.

وفي وقت سابق أمس الأول، نشرت «أطباء بلا حدود» تغريدات أشارت فيها إلى أنها تنقذ قوارب منكوبة فقط بناء على طلب السلطات الإيطالية، مضيفة أن روما طلبت مرة عدم التدخل؛ لأن ليبيا تولت «معالجة الوضع».