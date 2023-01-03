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بايدن ينفي إجراء تدريبات نووية مع سيؤول

الرئيس الأميركي جو بايدن
4 يناير 2023 00:55

سيؤول (أ ف ب) 

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أكد مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية، أمس، أن سيؤول وواشنطن تناقشان إجراء مناورات نووية مشتركة للأسلحة النووية الأميركية لمواجهة التهديدات المتنامية من كوريا الشمالية، بعدما نفى الرئيس الأميركي جو بايدن أن يكون هناك مثل هذه التدريبات المشتركة.
وصدر عن الرئاسة الكورية الجنوبية بيان عقب قول بايدن إن الولايات المتحدة لا تجري مناقشات بشأن إجراء مناورات نووية مشتركة مع كوريا الجنوبية، وهو ما يتعارض على ما يبدو مع تصريحات رئيس كوريا الجنوبية يون سوك- يول صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وجاء في بيان مكتب يون سوك- يول أن الحليفين الأمنيين يجريان «محادثات بشأن تشارك معلومات وتخطيط مشترك وخطط تنفيذ مشتركة في ما يتعلّق بتشغيل الأسلحة النووية الأميركية للرد على الأسلحة النووية لكوريا الشمالية».
وكان يون قد أقرّ بأن «المظلّة النووية» الأميركية «وردعها الموسّع»، لم تعد تكفي لطمأنة الكوريين الجنوبيين.
وقال الرئيس إن «الأسلحة النووية مملوكة للولايات المتحدة، لكن تحضيرها وتشارك المعلومات والمناورات والتدريبات يجب أن تُجرى بشكل مشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة»، مضيفاً أن واشنطن تتلقى هذه الفكرة بطريقة «إيجابية». وبعد ساعات على نشر المقابلة، أكّد بايدن أن «لا» مناقشات بين الطرفين بشأن إجراء مناورات نووية مشتركة، رداً على سؤال بهذا الصدد.

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