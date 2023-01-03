أوكرانيا: قتل وإصابة 500 جندي روسي بخيرسون

موسكو (وكالات)

قالت هيئة الأركان الأوكرانية، أمس، إن نحو 500 جندي روسي قتلوا وجرحوا عقب قصف لمواقع تمركز للقوات الروسية جنوبي مقاطعة خيرسون، فيما قالت موسكو إن طائراتها الحاملة للصواريخ الاستراتيجية والتي تعتبر أخطر قاذفة روسية ستشارك العام الجاري في المعارك الدائرة منذ فبراير 2022.

وفي بيان، قالت هيئة الأركان الأوكرانية، أمس، إن سلاح الطيران نفذ، أمس الأول، 18 ضربة على مناطق تركز القوات الروسية ومعداتها وأنظمتها الصاروخية في مقاطعة خيرسون.

وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية شنت خلال الساعات الماضية 52 ضربة جوية و77 هجوماً من منظومات صاروخية، مستهدفة بشكل أساسي البنى التحتية المدنية داخل الأراضي الأوكرانية. ويأتي إعلان كييف عن قصف مواقع تمركز للجنود الروس جنوبي خيرسون، بعد يوم من اعتراف روسيا أمس بمقتل 63 من جنودها في ضربة صاروخية أوكرانية طالت مدينة ماكيفكا شرق مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وتحدث الجيش الأوكراني عن مقتل ما يقرب من 500 جندي روسي في الهجوم، كما قدر أحد القادة السابقين للانفصاليين الموالين لروسيا شرق أوكرانيا عدد القتلى والجرحى بالمئات.

قال الفريق سيرغي كوبيلاش قائد الطيران بعيد المدى بالقوات الجوية والفضائية الروسية، إن الطائرات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية ستشارك العام الجاري بمنطقة «العملية العسكرية الخاصة»، وهو الاسم الذي تطلقه موسكو على عمليتها العسكرية التي شنتها على أوكرانيا.

وقال القائد العسكري الروسي، إن عناصر أغلب طواقم الطيران بعيد المدى التابع للقوات الجوية والفضائية تلقوا الخبرة القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة.