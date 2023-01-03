بريطانيا لا ترى علامة على وجود سلالات جديدة لكوفيد من الصين

قال ماكس بلين المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن المملكة المتحدة "لا ترى علامات" على وجود أي سلالات جديدة من كوفيد- 19 تثير القلق قادمة من الصين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. وذكر بلين للصحفيين في لندن أن بريطانيا ستبدأ في فحص بعض الوافدين جوا من الصين في الخامس من يناير، بسبب "نقص المعلومات الصحية الشاملة التي تشاركها الصين".

وتعنى الخطط الجديدة التي تم الإعلان عنها لأول مرة في 30 ديسمبر الماضي ، أنه لن يتم السماح للركاب بركوب الطائرات المتجهة إلى المملكة المتحدة في البر الرئيسي الصيني دون إبراز تحليل نتيجته سلبية لكوفيد- 19.

وأوضح بلين أن هونج كونج مستثناة من هذه القيود حاليا. وكانت الصين قد انتقدت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بشدة اللوائح الصارمة لدخول الدول الأخرى، والتي فرضت على المسافرين الوافدين من الصين، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد19- في البلاد، التي تخلت في الأونة الأخيرة عن سياسة صفر كوفيد.

وتكافح الصين زيادة سريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا حيث أصيب 248 مليون شخص في الصين بالفيروس في الأسابيع الثلاثة الأولى من ديسمبر الماضي وحده، طبقا لتقديرات داخلية غير مؤكدة رسميا.

وجاءت الزيادة الكبيرة في الإصابات بعد تخفيف الصين سياستها الخاصة بصفر كوفيد في مطلع الشهر الماضي بعد نحو ثلاثة أعوام من الإغلاقات والحجر الصحي والأختبارات الجماهيرة للكشف عن الإصابات.