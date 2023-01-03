عاصفة شتوية تنذر بتساقط ثلوج كثيفة في أميركا

قالت خدمة الطقس الوطنية الأميركية اليوم الثلاثاء إنها تتوقع تساقط ثلوج على السهول العظمى في الشمال وفي أعالي وسط غرب الولايات المتحدة على مدار الغد، ليصل ارتفاعها إلى 30 سنتيمترا، وأن العاصفة نفسها تهدد بحدوث أعاصير وعواصف رعدية شديدة فوق أجزاء من جنوب البلاد.

وأضافت أنه بعد تساقط ثلوج يصل ارتفاعها لنحو 30 سنتيمترا فوق أجزاء من ولايتي نبراسكا وساوث داكوتا، تتحرك عاصفة شتوية قوية صوب الشرق وقد تتسبب في ثلوج بارتفاعات تتراوح بين 30 و45 سنتيمترا فوق ولايتي ساوث داكوتا ومينيسوتا بجنوب البلاد.

وتسببت نفس العواصف في سقوط أمطار غزيرة واحتمالات حدوث أعاصير بطول وسط ساحل الخليج الأميركي. وقالت الخدمة إن شمال ولاية مسيسبي رزح تحت وطأة إعصار اليوم الثلاثاء، وتوجد احتمالية تساقط ثلوج "بحجم حبات البازلاء".

وبحسب شركة تتبع الرحلات الجوية فلايت أوير، فإن نحو 70 رحلة مقلعة من مطار مينابولس-سانت بول الدولي أُلغيت صباح اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتعطل الرحلات خلال فترة أكبر تساقط للثلوج حتى ظهر الخميس.

وفي الوقت الراهن بكاليفورنيا، هطلت أمطار غزيرة فوق الساحل الشمالي خلال مطلع الأسبوع وقد تشهد المنطقة فيضانات حينما تحل عاصفة أمطار غزيرة أخرى غدا الأربعاء وبعد غد الخميس. وقال سانتوريلي إن بتضافر كل ذلك مع الرياح العاتية، ينبغي للمواطنين الحذر من سقوط الأشجار وانقطاع الكهرباء.

وأظهرت بيانات من موقع باور أوتيدج دوت يو.إس أن أكثر من 21 ألف منزل وشركة انقطعت عنها الكهرباء في وقت مبكر من اليوم.