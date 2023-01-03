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هيئة صحية : موجة كوفيد بالصين لاتؤثر على الوضع بأوروبا

هيئة صحية : موجة كوفيد بالصين لاتؤثر على الوضع بأوروبا
3 يناير 2023 20:03

أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أنه من غير المتوقع أن يكون لارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين أي تأثير على الوضع الوبائي في أوروبا. وذكر المركز في بيان "أن السلالات المتحورة المنتشرة في الصين موجودة بالفعل في الاتحاد الأوروبي ،وبناء على ذلك لاتشكل تحديا للاستجابة المناعية لمواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية".

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وأضاف أنه فضلا عن ذلك ، هناك معدل عال نسبيا من المناعة والتطعيم بين مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية . وتابع المركز أنه يتابع عن كثب الموقف ويعمل على نحو وثيق مع منظمة الصحة العالمية ، وأنه على اتصال منتظم بالسلطات الصينية . غير أنه تابع بالقول إنه مازال هناك نقص في البيانات الموثوقة بشأن حالات كوفيد 19- ومعدلات الاصابات في المستشفيات فى الصين . 

المصدر: د ب أ
أوروبا
الصين
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