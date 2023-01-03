ألمانيا التزمت بشراء 375 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا من "بيونتيك/فايزر"

أعلنت الحكومة الألمانية في برلين اليوم الثلاثاء في رد على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المعارض، أنها التزمت بشراء ما مجموعه حوالي 375 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة "بيونتيك" الألمانية بالتعاون مع شركة "فايزر" الأميركية. وبحسب الرد، كانت ألمانيا ملزمة تعاقديا بشراء حوالي 283 مليون جرعة اعتبارا من 30 نوفمبر .2022 بالإضافة إلى التزام بشراء 92.4 مليون جرعة "أخرى". ولم تدل الحكومة ببيانات عن السعر استنادا إلى مبدأ السرية التجارية.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة الألمانية، سملت "بيونتيك/فايزر" حوالي 163 مليون جرعة بحلول نهاية العام الماضي، كما تسلمت ألمانيا ما يقرب من 60 مليون جرعة إضافية من شركات مصنعة أخرى مثل "موديرنا". ووفقا للبيانات، تم استخدام أكثر من 85% من هذه الجرعات، ما يعني بقاء حوالي 32 مليون جرعة. ويبلغ متوسط تلقي التطعيمات ضد كورونا في ألمانيا حوالي 7000 جرعة في اليوم. وقالت الحكومة إنها تعمل على إلغاء أو تقليل عمليات التسليم الزائدة عن الحاجة. وقالت وزارة الصحة الشهر الماضي إنها تجري مفاوضات لإلغاء أو تقليل الطلبات الإضافية لعامي 2023 و 2024 المقدمة من خلال المفوضية الأوروبية.