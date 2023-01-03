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استئناف إضراب عمال السكك الحديد في بريطانيا

استئناف إضراب عمال السكك الحديد في بريطانيا
3 يناير 2023 18:40

 استؤنفت إضرابات وسائل النقل في بريطانيا الثلاثاء بعدما أحدثت اضطرابات في الحركة خلال فترة الأعياد حيث يخطط عمال السكك الحديد لخمسة أيام من الاضراب مع "اضطرابات كبرى" لحركة القطارات.
ينفذ حوالي 40 ألف عامل سكك حديد يعملون لدى Network Rail، الشركة العامة المشغلة لشبكة السكك الحديد لكن أيضا 14 شركة قطارات خاصة إضرابا لمدة أربعة أيام بدعوة من نقابة RMT. ودعت نقابة سائقي القطارات آسليف إلى يوم إضافي.
تطالب RMT التي أطلقت في يونيو أكبر إضراب منذ 30 عاما في القطاع بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي يقترب من 11% في البلاد لكن أيضا بضمانات حول ظروف العمل. تتهم النقابة الحكومة المحافظة بعرقلة المفاوضات.
وحذرت شركة Network Rail من "اضطرابات خطيرة" هذا الأسبوع في عدة أقسام من الشبكة داعية البريطانيين إلى "عدم السفر إلا إذا كان الأمر ضروريا".
الاضرابات احتجاجا على تراجع القوة الشرائية تكثفت في العديد من القطاعات في الأشهر الماضية في بريطانيا وطالت خصوصا قطاع الصحة في ديسمبر مع إضراب قطاع التمريض ثم سائقي سيارات الاسعاف لكن أيضا عاملي البريد ومشغلي الاتصالات.

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