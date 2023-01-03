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المستشار الألماني يتوجه إلى روما للمشاركة في جنازة بنديكتوس السادس عشر

المستشار الألماني يتوجه إلى روما للمشاركة في جنازة بنديكت السادس عشر
3 يناير 2023 18:07

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى روما للمشاركة في جنازة بابا الفاتيكان الفخري بنديكتوس السادس عشر.

وأكد متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء مشاركة شولتس في صلاة الجنازة المزمع إقامتها قبل ظهر بعد غد الخميس في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان. وفي ذات السياق، صرحت متحدثة باسم البرلمان الألماني بأن رئيسة البرلمان بيربل باس ستشارك في الجنازة في الفاتيكان.

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وكان الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أعلن أنه سيشارك في القداس العام، كما سيشارك فيه أيضا رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر برفقة وفد من الولاية التي تعتبر مسقط رأس بنديكتوس السادس عشر.

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
منتخب ألمانيا
بابا الفاتيكان
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