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العثور على 28 جثة عشية رأس السنة في بوركينا فاسو

من بوركينا فاسو
3 يناير 2023 15:26

عُثر على 28 جثة عشية رأس السنة في نونا، شمال غرب بوركينا فاسو، على ما أعلنت الحكومة مساء الاثنين.

وقال المتحدث باسم الحكومة جان إيمانويل ويدراوغو في بيان: «تبلغت الحكومة بمأساة وقعت في نونا، عاصمة إقليم كوسي، ليل 30 إلى 31 ديسمبر» مشيراً إلى أن المعلومات الأولية «تفيد بمقتل 28 شخصاً».

وأشار بيان الحكومة إلى أن تحقيقاً «فُتح على الفور (...) للكشف عن ملابسات المأساة وتحديد كافة المسؤوليات».

ودعت الحكومة «السكان بأسرهم إلى التزام الهدوء... بانتظار نتائج التحقيق»، مؤكدة «اتخاذ كافة الإجراءات للوقوف على هذا العنف غير المقبول».

وأشار المتحدث إلى أن «هذه المأساة وقعت في الوقت الذي بدأت فيه بوركينا فاسو عملية تعبئة لكل الشعب من أجل توحيد العمل في مكافحة الإرهاب».

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