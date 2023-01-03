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وفاة عائلة من 5 أفراد بحريق في الأردن

عناصر من الأمن الأردني
3 يناير 2023 14:09

قضى خمسة باكستانيين هم أب وأم وأطفالهما الثلاثة في حريق شب بخيمهم في محافظة الكرك وسط المملكة، على ما أفاد مصدر أمني أردني.

ونقل بيان عن الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي قوله إنّ "فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك (118 كلم جنوب عمان) أخمدت فجر اليوم (الثلاثاء) حريقاً شبَّ في خيمتين بمنطقة غور المزرعة نتج عنها وفاة خمسة أشخاص من إحدى الجنسيات الآسيوية نتيجة تعرضهم لحروق بالغة".

وأوضح مصدر أمني فضل عدم الكشف عن هويته أن الضحايا هم من الجنسية الباكستانية ويعملون في الزارعة.

من جهته، قال مدير الطب الشرعي في اقليم الجنوب الطبيب حسن هواري ان "جثث خمسة اشخاص وصلت للطب الشرعي نتيجة تعرضهم لحروق تفحمية أدت الى وفاتهم".

واضاف ان "الجثث تعود لأب (34 عاما) وأم (31 عاما) وثلاث بنات (6 أعوام و8 أعوام و9 أعوام)".

وأكد السرطاوي قيام الأجهزة الأمنية بـ"فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق".

ولم يعرف بعد مصدر الحريق.

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