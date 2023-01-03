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بايدن يعتزم إحياء ذكرى الهجوم على الكونجرس

بايدن يعتزم إحياء ذكرى الهجوم على الكونجرس
3 يناير 2023 12:36

كشف جدول أعمال أصدره مكتب الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين أنه يعتزم إحياء الذكرى السنوية الثانية لهجوم السادس من يناير على مبنى الكونجرس (الكابيتول) في احتفالية تقام بالبيت الأبيض.

وستكون الاحتفالية التي من المقرر إقامتها يوم الجمعة من المناسبات النادرة التي يخوض فيها بايدن في القضايا الجارية التي أذكتها أعمال الشغب التي قام بها أنصار سلفه الجمهوري دونالد ترامب. وعرقلت تلك الأحداث التصديق على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب في عام 2020.

وندد بايدن بأعمال الشغب ووصفها بأنها تهديد للديمقراطية وسيادة القانون، لكنه نادرا ما يذكر سلفه بالاسم علنا ويركز في رئاسته على توحيد الصف ومعالجة الانقسام الحزبي في البلاد.
وقال بايدن، الذي يدخل قريبا عامه الثالث في المنصب، إنه يعتزم الترشح لفترة ولاية أخرى مدتها أربع سنوات، لكنه لم يترشح رسميا حتى الآن.

وأعلن ترامب، الذي لم يعترف بالهزيمة في انتخابات 2020، أنه يسعى للفوز بترشيح حزبه في انتخابات الرئاسة مرة أخرى في عام 2024.

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المصدر: وكالات
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