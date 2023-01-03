الجمهوريون يتولون السيطرة على مجلس النواب الأميركي

يتولّى الجمهوريّون الثلاثاء زمام السيطرة على مجلس النواب الأميركي. ويجتمع أعضاء الكونجرس الجدد الذين انتُخِبوا خلال اقتراع منتصف الولاية في نوفمبر، الساعة 12,00 (17,00 بتوقيت جرينتش) لأداء القسم لمدّة عامين. وللمرّة الأولى منذ تنصيبه، سيتعيّن على بايدن التعامل مع برلمان منقسم: فقد احتفظ حزبه الديموقراطي بالسيطرة على مجلس الشيوخ، لكنّ المعارضة الجمهوريّة فازت بغالبيّة ضئيلة جدًّا في مجلس النوّاب. لكن يتوجّب عليهم الاتّفاق على انتخاب رئيس لمجلس النوّاب، وهو أمر تعوقه حتّى الآن الانقسامات القويّة في صفوف الحزب. وسيُجرى الثلاثاء تصويت لانتخاب رئيس لمجلس النوّاب، ثالث أهم شخصيّة في السياسة الأميركيّة بعد الرئيس ونائبه. أخبار ذات صلة بايدن ينفي إجراء تدريبات نووية مع سيؤول بايدن يعتزم إحياء ذكرى الهجوم على الكونجرس

المصدر: آ ف ب