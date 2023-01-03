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عربي ودولي
قمة أوروبية أوكرانية في كييف
زيلينسكي
3 يناير 2023 07:38
يعقد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا قمة في كييف في 3 فبراير لمناقشة الدعم المالي والعسكري حسبما أعلن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في بيان الاثنين.
وذكر البيان أن زيلينسكي ناقش تفاصيل هذا الاجتماع الرفيع المستوى مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في أول مكالمة هاتفية يجريها هذا العام.
وأضاف البيان "ناقش الطرفان النتائج المتوقعة للقمة الأوكرانية الأوروبية المقبلة المقرر عقدها في 3 فبراير في كييف واتفقا على تكثيف العمل التحضيري".
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