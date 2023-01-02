العراق.. احتجاجات في مدن عدة واقتحام مؤسسة نفط في كركوك

هدى جاسم (بغداد)

شهدت مدن عراقية عدة بينها العاصمة بغداد أمس، تظاهرات، فيما اقتحم متظاهرون مكاتب شركة «نفط الشمال» في كركوك.

وتظاهر أمس، عدد من الموظفين الحكوميين أمام مبنى وزارة المالية في بغداد للمطالبة بتضمينهم بموازنة عام 2023.

كما قطع متظاهرون في مدينة ديالى، عدداً من الطرق الرئيسة للمطالبة بتعيين قيادات أمنية من المحافظة حصراً.

وحسب مصادر أمنية، فإن المتظاهرين قطعوا طرق «بعقوبة خانقين» و«بغداد كركوك» و«المقدادية بعقوبة» و«كنعان بعقوبة».

وشدد المتظاهرون على حصر القيادات الأمنية من داخل المحافظة، مهددين باعتصام وتصعيد في حال رفض مطالبهم.

إلى ذلك، اقتحم متظاهرون من متدربي القطاع النفطي والخريجين الجامعيين مكاتب شركة نفط الشمال في كركوك للمطالبة بإدراجهم ضمن العقود النفطية في موازنة العام الحالي.

وقالت مصادر محلية إن المقتحمين رشقوا القوات الأمنية المكلفة بحماية الشركة بالحجارة، حيث تم إرسال قوات أمنية إضافية إلى الموقع.