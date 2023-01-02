تركيا: تحييد 10 عناصر من «الكردستاني» في سوريا

أنقرة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد 10 عناصر من تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني، في مناطق عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، شمالي سوريا.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» أنه جاء في البيان أن «القوات التركية تواصل في شمالي سوريا، كفاحها ضد الإرهابيين الذين يستهدفون أراضي بلادها».

وأشار البيان إلى أن «القوات التركية طهرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم».

وتسعى تركيا إلى إقامة منطقة عازلة في شمال سوريا لمسافة 30 كيلومتراً.

ويقود حزب العمال الكردستاني تمرداً على الدولة التركية منذ 1984 وسقط أكثر من 40 ألف قتيل في الاشتباكات بين الطرفين.

وتعتبر كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.