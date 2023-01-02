الثلاثاء 3 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أبناء «الدواعش».. قنابل موقوتة تهدد العالم

مخيم الهول أكبر مكان يضم عائلات مقاتلي التنظيم الإرهابي (أرشيفية)
3 يناير 2023 01:06

أحمد عاطف (دمشق، القاهرة)

أخبار ذات صلة
10 أزمات تهدد العالم في 2023
مطار دمشق يعود للعمل بعد غارات أخرجته من الخدمة

يشكل أبناء مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي في مخيمات الاعتقال داخل الأراضي السورية «قنبلة موقوتة» جاهزة للانفجار في وجه العالم وتهديد الأمن الدولي، خصوصاً مع محاولات التنظيم المتكررة لتهريبهم خارج المخيمات وضمهم إلى صفوف مقاتليه، فيما حذر خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد» من أن عواقب تأجيل حل هذا الملف خطيرة للغاية على دول المنطقة والعالم.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية صبرة القاسمي أن مخيم «الهول» في شمال شرق سوريا من أخطر بقاع الأرض، حيث تتواجد نساء وأطفال قيادات وعناصر «داعش»، مشيراً إلى أن العقيدة التي تربى عليها أبناء مقاتلي التنظيم تحولهم إلى قنابل موقوتة تهدد العالم بأسره.
وأضاف القاسمي في تصريح لـ«الاتحاد» أن أبناء مقاتلي التنظيم الإرهابي يمثلون تهديداً في حال خروجهم من المخيمات، وهذا ما يسعى إليه التنظيم بكافة الطرق والوسائل. وقال إن «التنظيم يسعى بكل جهده لاستحضار ذخيرته من هؤلاء الصغار، استخدامها مؤجل إلى حين، وما تم من محاولات لإخراج هذه القنابل من مستودعها ما هو إلا محاولات فردية من بعض عناصر داعش».
وينحدر معظم سكان «مخيم الهول» من العراق وسوريا، لكن هناك 11 ألف شخص من دول أجنبية، فيما يشكل الأطفال والنساء غالبية سكان المخيم.
وحسب تقديرات منظمات إغاثة، أن 64 % من سكان المخيم من الأطفال ومعظمهم دون سن الـ12.
بدوره، أوضح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة أحمد سلطان، أن أبناء مقاتلي «داعش»، هم الجيل القادم من المقاتلين الذين عمل قادة التنظيم على إعدادهم كـ«نواة» لإعادة دولتهم المزعومة.
وأضاف سلطان في تصريح لـ«الاتحاد» أن وجود أطفال «الدواعش» في المخيمات خطير للغاية، لاسيما أنه لم يتم التعامل مع الأمر بشكل منطقي، وكل ما تم فعله محلياً وإقليمياً مجرد «مسكنات لحل المشكلة وتأجيلها»، خاصة مع تملص الدول الغربية من استرجاع الأطفال الذين يحملون جنسياتها.
ولا يزال هؤلاء الأطفال يحافظون على علاقتهم بالتنظيم بصورة قسرية وليست طوعية ومعظمهم مجندون داخله بأفكار عبر شبكات كبيرة لا تستطيع قوات سوريا الديمقراطية مواجهتها.
ولفت سلطان إلى أن «شبكات من المهربين حاولت أكثر من مرة تهريب الأطفال وضمهم للتنظيم ووضعهم في ملاذات تدريبية»، معتبراً أنه كلما تأجل الملف ستكون له عواقب خطيرة للغاية على المنطقة والأمن الدولي.

الدواعش
أبناء الدواعش
داعش
سوريا
مكافحة الإرهاب
مخيم الهول
آخر الأخبار
«دروس تحكيمية» للاعبي «الأبيض» في البصرة
الرياضي
«دروس تحكيمية» للاعبي «الأبيض» في البصرة
اليوم 17:00
شباب الأهلي في صدارة «سلة آسيا» بـ «العلامة الكاملة»
الرياضي
شباب الأهلي في صدارة «سلة آسيا» بـ «العلامة الكاملة»
اليوم 17:00
صالح عاشور مراقباً فنياً في مونديال اليد
الرياضي
صالح عاشور مراقباً فنياً في مونديال اليد
اليوم 16:30
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
الإمارات
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينشئ أول منصة لدعم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
اليوم 16:28
الظاهري أول سائق إماراتي يخوض «تجربة المقعد الواحد»
الرياضي
الظاهري أول سائق إماراتي يخوض «تجربة المقعد الواحد»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©