ليبيا.. «الأعلى للدولة» يقر استئناف الحوار مع «النواب»

حسن الورفلي (بنغازي)

صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس، لصالح استئناف الحوار مع مجلس النواب، وذلك بعد تعليق التواصل بين الجانبين استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وقال عضو بالمجلس، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن «المجلس الأعلى صوّت في جلسته بطرابلس على رفع تعليق التواصل واستئناف الحوار مع مجلس النواب في كل المسارات، المناصب السيادية والدستورية ومسار السلطة التنفيذية».

وفي 7 ديسمبر 2022 أعلن رئيس المجلس الأعلى خالد المشري تعليق التواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأعمال اللجان المشتركة بينهما إلى حين إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي بدلاً عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس.

وفي 23 ديسمبر، تراجع مجلس النواب الليبي عن القانون، وفق بيان مشترك صدر عن رئيسي المجلسين.

وذكر عضو المجلس أن «المجلس صوّت كذلك على رفض دعوة المجلس الرئاسي الليبي الموجهة لرئيس المجلس الأعلى خالد المشري للاجتماع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمدينة غدامس في 11 يناير الجاري».

والخميس الماضي، دعا المجلس الرئاسي الليبي في خطاب رسمي صالح والمشري إلى لقاء بمدينة غدامس في 11 يناير لحل الأزمة السياسية بالبلاد.

في غضون ذلك، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن العام الجاري سيكون عام إجراء الانتخابات وبناء المؤسسات في البلاد، مشيراً إلى أن «دماء الليبين لن تكون وقوداً للحرب».

وأضاف الدبيبة، في اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية: «موقفنا تجاه الانتخابات ثابت ولا حياد عنه، وما يسمى بالقوة القاهرة ما هو إلا تخويف لليبيين»، مذكراً من اسماهم بـ«المنشغلين بالتمديد وتقاسم السلطة» بمسؤولياتهم التاريخية. واتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري بـ«التملص من مسؤولياتهم، وحرمانهم لمليوني ناخب من حقهم الانتخابي في 24 ديسمبر 2021».

ومنذ مارس 2022 تتصارع على السلطة حكومة برئاسة باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق، مع حكومة الدبيبة المعترف بها دولياً، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب. ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات. لكن بطء التوصل إلى حل دعا المجلس الرئاسي في 8 ديسمبر 2022 إلى إعلان مبادرة لحل الأزمة عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة «الرئاسي والنواب والأعلى للدولة» بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وفي سياق آخر، قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن جلسة النواب أمس، في بنغازي انتهت إلى تحصين ومنع تسليم أي ليبي مستقبلاً من قبل أي جهة.

وأضاف بليحق، أن «المجلس استأنف جلسته الرسمية اليوم (أمس) برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وخصصت الجلسة لمناقشة مستجدات واقعة تسليم أبوعجيلة المريمي للولايات المتحدة».