إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

روما (الاتحاد)

أعلنت منظمة إغاثية أن سفينة البحث والإنقاذ «جيو بارنتس» أنقذت 85 مهاجراً كانوا في محنة وسط البحر المتوسط فجر أمس. وقالت المنظمة، إن طاقم سفينة البحث والإنقاذ «جيو بارنتس» انتشل 41 شخصاً كانوا على متن قارب انقلب في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا. وبناء على طلب السلطات الإيطالية، نقلت السفينة لاحقاً 44 شخصاً آخرين سبق أن أنقذتهم سفينة تجارية.

وقال طاقم السفينة «جيو بارنتس»، إنه من المقرر أن تبحر السفينة إلى ميناء «تارانتو» جنوب إيطاليا بناء على تعليمات من إيطاليا وستصل في غضون يومين تقريباً.

وحتى الثلاثين من شهر ديسمبر الماضي، وصل حوالي 104 آلاف مهاجر بالقوارب إلى إيطاليا في عام 2022، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية. ووصل العديد من هؤلاء المهاجرين إلى شواطئ إيطاليا بمفردهم بعد أن قاموا بالعبور الخطير من ليبيا أو تونس في قوارب صغيرة غالباً ما تكون مكتظة وغير صالحة للإبحار.