«السيادة السوداني» يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن أحداث دارفور

الخرطوم (الاتحاد)

أكد نائب رئيس المجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو أن الحكومة عازمة على ملاحقة المتفلتين والخارجين عن القانون الذين تسببوا في الأحداث التي شهدتها بعض المناطق في دارفور، داعياً إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لحسم الفوضى وعدم الإفلات من العقاب.

وأعرب دقلو، خلال مخاطبته سكان منطقة «تعايشة» بولاية جنوب دارفور أمس، عن شكره وتقديره لسكان المنطقة الذين استضافوا نازحي مناطق محلية «بليل» إبان المواجهات القبلية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى حرق منازلهم ونهب ممتلكاتهم ونزوحهم إلى المناطق المجاورة.

وشدد دقلو على ضرورة نبذ الجهوية والقبلية، والتمسك بالقيم التي تدعو إلى الوحدة.

وأشار إلى أهمية التعامل بالحسم وفق القانون مع كل المعتدين، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.